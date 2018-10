Zahlen zur Hessen-Wahl 2018 : Landtagswahl Hessen 2018: Die erste Prognose auf einen Blick

Hier finden Sie die erste Prognose und alle wichtigen Zahlen zur Landtagswahl Hessen 2018 im Überblick.

von Christopher Bredow

28. Oktober 2018, 17:44 Uhr

Hamburg | Hessen wählt: Am Sonntag, 28. Oktober 2018, findet die Landtagswahl in Hessen statt. Prognose, Hochrechnung, Ergebnis: Hier gibt es alle Zahlen zur Landtagswahl Hessen 2018. Alle aktuellen Entwicklungen zur Hessen-Wahl finden Sie hier in unserem Liveblog.

An dieser Stelle finden Sie ab 18 Uhr die erste Prognose zum Wahlergebnis der Landtagswahl Hessen 2018.

Hier finden Sie ab 18 Uhr die erste Prognose zum Ergebnis der Landtagswahl Hessen 2018. (Wie läuft der Wahlabend ab? Hier erfahren Sie, wann es das amtliche Ergebnis der Landtagswahl Hessen 2018 gibt.)

Landtagswahl Hessen 2018: Das ist die Sitzverteilung nach der Wahl

Aus der ersten Prognose zum Ergebnis der Landtagswahl Hessen 2018 ergibt sich folgende Sitzverteilung im hessischen Landtag. Welche Koalitionen sind nach der Landtagswahl 2018 in Hessen möglich? Klicken Sie hier, um zum Koalitionsrechner zur Hessen-Wahl 2018 zu gelangen.

Hessen-Wahl 2018: Vergleich der Landtagswahlen 2013 und 2018

Wie haben die Parteien bei der Landtagswahl 2018 in Hessen im Vergleich zur letzten Wahl 2013 abgeschnitten? Hier gibt es den direkten Vergleich der Wahlergebnisse 2018 und 2013. (Abstimmung über die Todesstrafe in Hessen: Worum geht es?)

Landtagswahl Hessen 2018: Gewinne und Verluste nach der Wahl

Aus den Prognosen bzw. Ergebnissen der Landtagswahlen 2013 und 2018 in Hessen ergeben sich für die Hessen-Wahl 2018 folgende Gewinne und Verluste der relevanten Parteien. (Lesen Sie hier: Kopf-an-Kopf-Rennen in Hessen ist auch ein Härtetest für die Groko in Deutschland.)

Landtagswahl Hessen 2018: Wie hoch ist die Wahlbeteiligung?

Wie hoch ist die Wahlbeteiligung an der Landtagswahl Hessen 2018? Nachdem sich die Wahlbeteiligung in Hessen zwischen 1995 und 2008 bei etwa 65 Prozent einpendelte, gingen bei den Neuwahlen 2009 nur 61 Prozent der Wahlberechtigten wählen. Dafür stieg die Wahlbeteiligung an der Landtagswahl 2013 auf 73,2 Prozent an. Hier finden Sie die Wahlbeteiligung an den Landtagswahlen in Hessen seit 1995.