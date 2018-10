Zahlen zur Bayern-Wahl 2018 : Landtagswahl Bayern 2018: Die erste Prognose auf einen Blick

Hier finden Sie die Prognose zum Ergebnis und alle wichtigen Zahlen zur Landtagswahl Bayern 2018 im Überblick.

von Christopher Bredow

14. Oktober 2018, 18:05 Uhr

Hamburg | Bayern wählt: Am 14. Oktober 2018 findet die Landtagswahl in Bayern statt. Hier gibt es alle Zahlen zur Landtagswahl Bayern 2018. Alle aktuellen Entwicklungen zur Bayern-Wahl finden Sie hier in unserem Liveblog.

Landtagswahl Bayern 2018: Hier gibt es die aktuelle Prognose zum Ergebnis

Die CSU kommt der aktuellen Prognose von Infratest dimap für die ARD zufolge auf nur noch 35,5 Prozent der Stimmen. Die SPD verliert, ebenso wie die CSU, viele Stimmen und kommt nur noch auf 10 Prozent. Zweitstärkste Kraft werden die Grünen, die sich auf 18,5 Prozent verbessern. Die Freien Wähler kommen auf 11,5 Prozent, während die AfD mit 11 Prozent erstmals in den bayerischen Landtag einzieht. Die FDP kratzt an der Fünf-Prozent-Hürde und die Linke verpasst diese mit 3,5 Prozent. (Lesen Sie hier: Wie läuft der Wahlabend ab? Hier finden Sie alle Informationen zur ersten Hochrechnungen und dem Ergebnis zur Bayern-Wahl 2018.)

Landtagswahl Bayern 2018: Das ist die Sitzverteilung nach der Wahl



Aus den ersten Prognosen und Hochrechnungen zum Ergebnis der Landtagswahl Bayern 2018 ergibt sich folgende Sitzverteilung nach der Wahl im bayerischen Landtag. Insgesamt sind 180 Sitze zu vergeben. (Lesen Sie hier: Wahl-Debakel der CSU - was passiert mit Seehofer und Söder nach der Landtagswahl in Bayern?)

Bayern-Wahl 2018: Vergleich der Landtagswahlen 2013 und 2018



Wie haben die Parteien bei der Landtagswahl 2018 in Bayern im Vergleich zur Wahl 2013 abgeschnitten? Hier gibt es den direkten Vergleich der Wahlergebnisse. (Lesen Sie hier: Die Spitzenkandidaten der Landtagswahl 2018 in Bayern im Kurzporträt.)

Landtagswahl Bayern 2018: Gewinne und Verluste nach der Wahl



Aus den Ergebnissen der Landtagswahlen 2013 und 2018 in Bayern ergeben sich für die Bayern-Wahl 2018 folgende Gewinne und Verluste der Parteien. (Lesen Sie hier: So funktioniert das Wahlsystem in Bayern.)

Landtagswahl Bayern 2018: Wahlbeteiligung



Wie war die Wahlbeteiligung an der Landtagswahl Bayern 2018? Nachdem 2008 nur 57,9 Prozent der Wahlberechtigten zur Landtagswahl gingen, waren es 2013 immerhin schon wieder 63,6 Prozent. Für die Landtagswahl 2018 zeichnet sich in Bayern eine höhere Wahlbeteiligung ab. Hier finden Sie die Wahlbeteiligung an den Landtagswahlen in Bayern seit 1990.