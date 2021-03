Landtagswahl 2021 : Kretschmann gewinnt in Baden-Württemberg: „Dankbarkeit und Demut“

Kretschmanns Grüne können über ein Top-Ergebnis jubeln, während die Südwest-CDU ins Tal der Tränen stürzt.

Stuttgart | Die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze haben die Landtagswahl in Baden-Württemberg nach Prognosen von ARD und ZDF mit großem Abstand gewonnen. Die Südwest-CDU stürzte am Sonntag in ihrer einstigen Hochburg ab und steuert auf das schlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte zu. Die grün-schwarze Koalition könnte zwar weiter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.