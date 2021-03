Rest der Republik - Wenn der Städter aus Land zieht... : Von Hahnenschrei bis Kuhglocke: Petition will „Landlärm“ unter Schutz stellen

Eine Petition will erreichen, dass Hahnenschrei oder Kuhglocken-Geläut unter speziellen Schutz gestellt werden.

Avatar_shz von Dirk Fisser

10. März 2021, 11:03 Uhr

Osnabrück | Hahnenschrei oder Kuhglocke gehören für viele Menschen zum Landidyll dazu. Auf dem Land sorgt die Geräuschkulisse des Landlebens aber immer wieder für Ärger. Eine Petition will nun Klarheit schaffen und „Landlärm“ unter Schutz stellen. So kam es dazu:

Alles begann mit dem Hahn Flecko. Ein prächtiges Tier und der Stolz der Familie Stengel aus Hessen. Flecko aber machte eben das, was Hähne von Natur aus so machen: Er Krähte. Seinen Besitzern brachte das einen jahrelangen Rechtsstreit mit genervten Nachbarn ein, die ihre Ruhe forderten. Aus der juristischen Auseinandersetzung ging Familie Stengel letztlich als Sieger hervor, wollte es aber dann doch nicht darauf beruhen lassen.

Hahnenmutter Silvia Stengel hat eine Petition im Internet gestartet. Sie will „ortsübliche Emissionen“ – also Geräusche und Gerüche - des Landlebens als kulturelles Erbe geschützt wissen. Ihr Vorbild ist Frankreich. Dort hatte das Parlament im Januar ein Gesetz mit dem Ziel verabschiedet, das sogenannte sensorische Erbe der französischen Landschaften zu definieren und zu schützen.

Das Umweltgesetzbuch stelle nun fest, dass die Geräusche und Gerüche, die Naturgebiete charakterisieren, Teil des gemeinsamen Erbes der Nation sind, so der Senat. Der Begriff „sensorisches“ Erbe werde in das Umweltgesetzbuch integriert.



So oder so ähnlich sollte nach Auffassung von Silvia Stengel auch der „Landlärm“ in Deutschland geschützt werden. Im Text zu ihrer Petition heißt es: „Leider gibt es auch in Deutschland immer mehr Menschen, denen die traditionellen Geräusche auf dem Land fremd geworden sind und so aller Alltagsstress und andere Probleme auf diese Geräusche projiziert werden.“

Das führe dann immer wieder zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten, die Gerichte belasteten. Der Fall ihres Hahnes Flecko dauerte immerhin drei Jahre bis der Nachbar noch vor einem Urteil klein beigab. Eine kurze Recherche im Internet zeigt, dass Flecko tatsächlich bei Weitem kein Einzelfall ist.

Hahnenschrei, Kuhglocken, Misthaufen...

Dutzende ähnlich gelagerte Streitigkeiten beschäftigen in der gesamten Republik die Justiz. Oft sind es die krähenden Hähne. Aber auch Kuhglockengeläut war schon Thema; zuletzt beispielsweise am Oberlandesgericht in München. Zugezogene Nachbarn wollten die läutenden Kühe von der Wiese auf dem Nachbargrundstück quasi wegklagen. Die Richter machten das nicht mit.

Aber auch andere Klassiker des Landlebens wie der unangenehm riechenden Misthaufen oder das noch unangenehmere Ausfahren der Gülle auf die Felder sind immer wieder Streitgegenstand.



Silvia Stengel sagt: „Ich kann das einfach nicht verstehen. Die Menschen ziehen doch aufs Land, um möglichst nah an der Natur zu leben.“ Da gehöre der krähende Hahn eben dazu, ebenso wie die Kuhglocke oder der Misthaufen. „Wir wollen hier doch kein steriles Dort haben“, so die Hessin.

Land ist nicht gleich Land

Ausdrücklich ausgenommen wissen will sie allerdings große Mastanlagen, in denen Tausende Schweine oder Hühner gehalten werden. Auch diese beschäftigen regelmäßig Gerichte, weil Bürgerinitiativen entsprechende Bauvorhaben verhindern wollen. Auch hier spielt die mögliche Geruchsbelästigung oftmals eine Rolle. „Solche Anlagen haben mit dem dörflichen Charakter nichts zu tun, den wir erhalten wollen“, sagt Stengel.

Mehr als 25.000 Unterzeichner hat sie mittlerweile versammelt. Der Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter hat sich ebenso angeschlossen wie der Zentralverband Deutscher Rassekaninchen-Züchter. Auch die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin und Sängerin Inka Bause ruft zum Unterzeichnen auf.



Auf Facebook schreibt sie: „Wir lieben das Landleben, als Rückzugsort, als Insel, als Illusion, dass die Welt doch gesund und gut ist. Und nun wollen immer mehr Städter aufs Land ziehen, weil die Stadt zu teuer, zu schmutzig und zu laut ist.“ Doch dabei träumten die Neuzugezogenen von einem „Wolkenkuckucksheim“. Denn auch Landleben könne schmutzig sein, stinke und sei laut.

Bause weiter: „Und nun wollen die „ZUGEZOGENEN“, die so gerne Bio und regional einkaufen, die Bauern und Gemeinden immer öfter verklagen, weil das Land so ist, wie es ist. So ähnlich äußern sich auch viele weitere Unterstützer der Petition. Es scheint, die Fremden aus der Stadt brächten den Ärger aufs Land.



Initiatorin Stengel ergänzt aus den Rückmeldungen, die sie bislang so bekommen hat: Die Städter rückten dem Land zunehmend auf die Pelle. „Bei mir haben sich Landwirte gemeldet, neben deren Acker ein Baugebiet ausgewiesen wurde. Nun sehen sie sich mit neuen Nachbarn konfrontiert, die sich an den Emissionen stören.“

50.000 Unterschriften sollen es werden

Geht es nach Stengel und ihren Mitstreitern dann soll künftig von vornherein viel klarer als bislang geregelt sein, dass Klagen gegen „Landlärm“ keinen Erfolg haben werden. 50.000 Unterschriften hat sich die Hessin zum Ziel gesetzt. Dann soll die Petition weitergereicht werden an die Politik. Was dann geschieht, ist noch nicht so ganz klar. Jedenfalls wäre das das nötige Quorum, damit sich der Petitionsausschuss des Bundestages mit dem Thema „Landlärm“ befasst.

Und was sagt die Politik? Die will das Thema wohl lieber im vorpolitischen Raum belassen und setzt auf die Verständigungskraft der Bürger.

Von Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast – ihre Familie betreibt selbst einen Bauernhof im Landkreis Hameln-Pyrmont – teilt beispielsweise mit, , jede Region habe ihre spezifischen Gerüche und Geräusche. „Unabhängig vom Ort hängen diese Sinneseindücke auch mit Heimatliebe und Traditionspflege zusammen.“ Das sollen wir uns bewahren, lautet ihre Empfehlung. „Und deshalb plädiere ich dafür, aufeinander zuzugehen, um diese Eigenheiten zu erhalten.“

Der Bauernverband als Spitzenorganisation der Landwirte in Deutschland hat indes Zweifel, ob sich das französische Modell auf Deutschland übertragen lässt. Vize-Generalsekretär Udo Hemmerling, Gerüche und Geräusche, die von Bauernhöfen ausgehen, seien bereits heute durch geltende Regelungen geschützt. Er sagt aber auch: „Wir stellen häufiger fest, dass Landwirte in dörflichen Gebieten Beschwerden über ihre Tierhaltung erhalten, oft von Zugezogenen. Dabei gehören ein gewisser Lärm und Gerüche der Tiere einfach zum Landleben dazu.“