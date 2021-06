Unsicherer Arbeitsmarkt : Verlängerung von Kurzarbeitsregeln – diese Erleichterungen bleiben

Der deutsche Arbeitsmarkt bleibt in der Corona-Krise weiter mit Unsicherheiten behaftet – die Regelungen zum Kurzarbeitergeld werden verlängert.

Berlin | Für Unternehmen, die in der Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, wird der vereinfachte Zugang zu Kurzarbeit erneut verlängert. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Kurzarbeit: Das gilt für Unternehmen Der Staat erstattet demnach auch über den 30. Juni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.