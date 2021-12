Interview mit Karin Prien (CDU) : Designierte KMK-Präsidentin: Schul-Fenster nicht offen stehen lassen!

Was taugt das Lüftungskonzept für Schulen? Ein Interview zu Schulpolitik und Corona mit der designierten Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Flensburg | Frau Prien, Sie haben sich kürzlich ein weiteres Mal gegen Schulschließungen ausgesprochen – wie auch die Kultusministerkonferenz (KMK). Gleichzeitig werden etwa im Land der noch amtierenden KMK-Vorsitzenden kurz vor Weihnachten Schulen geschlossen. Wozu braucht es die KMK wenn am Ende doch jeder macht was er will? Man muss sich in dazu die Aufgabe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.