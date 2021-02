Analyse zum Gipfel im Kanzleramt : Impfstoff bleibt bis März knapp – erst danach geht es richtig los

Wer sich vom Impf-Gipfel versprochen hatten, dass schnell mehr Impfstoff zur Verfügung steht, wurde enttäuscht.

Berlin | Kein Durchkommen bei den Impf-Hotlines, schleppende Terminvergabe wegen fehlendem Impfstoff. Sechs Wochen nach dem Impfstart in Deutschland am 27. Dezember ist von dem vielbeschworenen, baldigen Licht am Ende des Tunnels vor allem Frust geblieben. Deuts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.