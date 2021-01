New Start : Kreml: Putin und Biden einigen sich über Abrüstungsvertrag

Am Dienstag hatte Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Joe Biden telefoniert.

Moskau/Washington | Russland und die USA haben sich nach Kremlangaben über die Verlängerung des atomaren Abrüstungsvertrags New Start geeinigt. Entsprechende diplomatische Noten seien am Dienstag ausgetauscht worden, teilte der Kreml am Abend nach einem Telefonat von Präsi...

