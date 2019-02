Aus für den "Airbus der Schiene"? : Kreise: EU-Kommission will Siemens-Alstom-Fusion am Mittwoch untersagen

Jüngst hatten die Zughersteller weitere Angebote an die Kommission übermittelt. Die drückt nun auf die Bremse.

Brüssel | Die EU-Wettbewerbshüter werden die geplante Bahn-Fusion von Siemens und dem französischen Konkurrenten Alstom am Mittwoch untersagen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus informierten Kreisen.

Ist das das Aus für den "Airbus der Schiene", ein europäischer Großkonzern im Eisenbahnbau hervorgehend aus einer Fusion von Alstom und Siemens? Die Angelegenheit hat eine Grundsatzdebatte über Industriepolitik im 21. Jahrhundert ausgelöst.



Was ist geplant?

Der deutsche Siemens-Konzern und die französische Alstom-Gruppe hatten vor über einem Jahr vereinbart, ihre Sparten für Eisenbahntechnik zusammenzulegen. Beide Unternehmen bauen unter anderem Regional- und Hochgeschwindigkeitszüge wie den ICE und den französischen TGV sowie Straßen- und U-Bahnen. Das Ergebnis der Fusion wäre ein Großkonzern mit geschätzt rund 15,6 Milliarden Euro Jahresumsatz.

Was steckt hinter den Plänen?

In Europa gibt es Angst vor dem wachsenden Einfluss aus China. Der dortige Konzern CRRC, der 2015 aus den zwei staatlichen Unternehmen CNR und CSR entstand, macht 26 Milliarden Euro Umsatz im Jahr – mehr als die drei westlichen Hersteller Bombardier, Siemens und Alstom zusammen.

Und CRRC drängt auch auf den europäischen Markt. Im Dezember 2016 besiegelte die Tochter CRRC Zhuzhou Locomotive den Verkauf von drei Schnellzügen nach Tschechien – das erste Geschäft eines chinesischen Herstellers mit einem Land der Europäischen Union.

Wie sieht die EU-Kommission die Fusion?

Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ist offenkundig skeptisch. Mit jeweils rund acht Milliarden Euro Jahresumsatz in den Zugsparten sind Alstom und Siemens bereits mit Abstand die größten europäischen Eisenbahnbauer. Nur eine Handvoll anderer europäischer Unternehmen erreicht überhaupt eine Milliarde Euro Jahresumsatz, etwa der Schweizer Konzern Stadler (2,1 Milliarden Euro) und der spanische Hersteller CAF (1,9 Milliarden Euro).

"Mit Fusionen, die dem Wettbewerb schaden", könne man "keine europäischen Champions schaffen", sagte Vestager dazu. Unter einer solchen Monopolstellung eines Konzerns in Europa könnten am Ende die Verbraucher leiden.

Was sagen die Unternehmen?

Mitte Dezember reichten Siemens und Alstom ein Maßnahmenpaket ein, um die Bedenken der Kommission auszuräumen. Nach Angaben der Konzerne könnten rund vier Prozent des künftigen fusionierten Unternehmens abgetreten werden, darunter vor allem Aktivitäten in den Bereichen Signaltechnik und Schienenfahrzeuge.



Siemens-Chef Joe Kaeser kritisierte die Wettbewerbskommissarin zudem mehrfach scharf. Zuletzt sagte er, es werde "interessant sein zu sehen, ob die Zukunft der Mobilität in Europa durch rückwärtsgerichtete Technokraten oder aber von zukunftsgerichteten Europäern bestimmt wird".

Was sagen die Regierungen in Paris und Berlin?

Die Annäherung zwischen Siemens und Alstom wird in beiden Ländern von höchster Stelle unterstützt. Er hoffe darauf, dass Siemens das Projekt unter akzeptablen Bedingungen abschließen kann, sagte etwa Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Auf französischer Seite wurde auch mit Kritik an der EU-Kommission nicht gespart: "Industrielle Entscheidungen im 21. Jahrhundert können nicht auf der Grundlage von Wettbewerbsregeln getroffen werden, die im 20. Jahrhundert festgelegt wurden", sagte Altmaiers französischer Kollege Bruno Le Maire.

Der Spitzenkandidat von CDU und CSU für die Europawahl, Manfred Weber, warnte dagegen vor einer Blockade der Zugfusion von Siemens und Alstom durch die EU-Wettbewerbshüter. "Die Fusion Siemens-Alstom zu blockieren, wäre meiner Meinung nach ein großer Fehler", sagte Weber am Dienstag. "In einer globalisierten Wirtschaft, in der europäische Unternehmen gegen ungleich größere Konkurrenten bestehen müssen, sollten wir unserer europäischen Industrie helfen und den Unternehmen keine Steine in den Weg legen."

Es müsse möglich sein, die EU-Wettbewerbsregeln anzuwenden und gleichzeitig "europäische Champions" zu schaffen, sagte Weber weiter. "Wie soll unsere europäische Industrie mit China oder Amerika konkurrieren, wenn Europa ihr nicht zur Seite steht."

Was passiert, wenn die Kommission die Fusion verbietet?

Siemens und Alstom können in diesem Fall vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Klage erheben und Schadenersatz verlangen. Bis zu einer Entscheidung des Gerichts würden allerdings voraussichtlich mehrere Jahre vergehen. Andererseits könnte auch die Konkurrenz des neuen Giganten Beschwerde einreichen, sollte die Kommission der Fusion von Alstom und Siemens zustimmen.