Evakuierungsmission : Kooperation mit Taliban: Weißes Haus ist sich Ironie bewusst

Nach 20 Jahren als Kriegsgegner werden die militant-islamistischen Taliban innerhalb von Tagen zum Partner bei den Evakuierungen. Ironie sei ein viel zu schwacher Begriff sagte die Sprecherin der USA.

Washington | Die US-Regierung ist sich der Ironie bewusst, die in ihrer aktuellen Kooperation mit den militant-islamistischen Taliban steckt. „Ich glaube, Ironie ist ein viel zu schwacher Begriff“, sagte die Sprecherin der US-Regierungszentrale, Jen Psaki. Ein Journalist in Washington hatte nachgefragt. Dies seien aber die Umstände, mit denen die USA in Afghani...

