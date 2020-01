Kommentar zur Organspende : Das teure Recht zu schweigen

Ist das eigene Leben oder das Leben von Kind oder Partner in Gefahr, dann will eigentlich jeder ein Spenderorgan haben.

Avatar_shz von Tobias Schmidt

16. Januar 2020, 13:10 Uhr

Gut 60 Prozent der Bevölkerung fänden es laut Politibarometer deshalb gut, wenn durch Einführung einer Widerspruchslösung auch jeder zum potenziellen Spender werden würde, wenn er nicht nein sagt, um so für mehr Organe zu sorgen. Trotzdem ist die Einführung dieser Regelung am Donnerstag im Bundestag klar gescheitert.



Dass die AfD-Fraktion geschlossen gegen die Widerspruchslösung stimmte, war zu erwarten. Für ihre Abgeordneten wäre der Zwang zum Nein ein nicht zu rechtfertigender staatlicher Eingriff in die Freiheit auf Selbstbestimmung.

Die Fraktionen von FDP, Union, SPD und Linkspartei waren in dieser so schwierigen Frage gespalten. Für viele wiegt das Recht auf Leben derjenigen, die ohne Spenderorgane zum Tode verurteilt sind, mehr als das Recht, die persönliche Freiheit durch Schweigen behaupten zu dürfen.

Entscheidend für das Scheitern der Reform war neben dem Stimmverhalten der AfD das geschlossene Nein der Grünen. Obwohl deren Anhänger zu den stärksten Befürwortern der Widerspruchslösung gehören, stimmten die Abgeordneten dagegen. So kam eine Mehrheit für den Vorschlag ihrer Parteichefin Baerbock zustande, mehr freiwillige Spender zu gewinnen.

In 22 EU-Ländern gilt die Widerspruchslösung schon. Viele der dadurch gewonnenen Organe retten Leben bei uns. Deutschland wird in Sachen Organspende vorerst Trittbrettfahrer bleiben. Für tausende Wartepatienten ist die Hoffnung auf Rettung am Donnerstag in weite Ferne gerückt.