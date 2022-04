Kommentar zum Spiegel-Rücktritt : Frauen in der Politik: Es geht nicht um Gleichberechtigung

Anne Spiegel ist als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Das ist kein Beispiel für fehlende Gleichberechtigung, sondern der Fall einer Politikerin, die es mit der Wahrheit nicht so genau nahm – bis zum Schluss.

Flensburg | Dieser Schritt war unvermeidlich – und er war richtig. Anne Spiegel hat gleich eine ganze Reihe von Fehlern gemacht. Trotzdem hat ein Rücktritt eines Regierungsmitglieds selten mehr Mitgefühl ausgelöst. Was soll man auch sagen? Ein kranker Ehemann, ein Kind in der Kita, drei weitere in der Grundschule, die Corona nur mittelgut verkraftet haben. Ein...

