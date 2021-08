Verbrechen im Bürgerkrieg : Kolumbien: Gericht verweigert Anklage von Ex-General

Beim Bürgerkrieg in Kolumbien spielte das Militär des südamerikanischen Landes eine unrühmliche Rolle. Gegen einen Ex-General gibt es schwerwiegende Vorwürfe - doch ein Gericht verweigert die Anklage.

Bogotá | Ein Gericht in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá will einen der Tötung von mehr als 100 Zivilisten beschuldigten ehemaligen General nicht anklagen. Das Oberste Gericht von Bogotá habe dem Antrag der Staatsanwaltschaft nicht stattgegeben, berichtete die Zeitung „El Tiempo“ unter Berufung auf das Gericht am Montagabend (Ortszeit). Demnach begr...

