FFF-Aktion am 24. September : Klimastreik vor Bundestagswahl: Greta Thunberg kommt nach Berlin

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg unterstützt deutsche Fridays-for-Future-Aktivisten: "Es ist entscheidend, dass die Menschen zur Wahl gehen."

Berlin | Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt am 24. September, also zwei Tage vor der Bundestagswahl, in Berlin an einer Demonstration für den Klimaschutz teil. Das berichtete der "Tagesspiegel" am Freitag mit Blick auf den sogenannten Klimastreik am 24. September. Im Gespräch mit der Zeitung betonte Thunberg, sie werde nicht für eine bestimmt...

