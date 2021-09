Klimakrise : Klimaaktivisten in Berlin trinken im Hungerstreik nicht mehr

Ihren Hungerstreik haben die meisten Klimaaktivisten inzwischen abgebrochen. Zwei von ihnen schalten nun aber noch einen Gang höher. Und das könnte schnell tödliche Folgen haben.

Berlin | Nach Wochen im Hungerstreik ist ein Klimaaktivist in Berlin am Samstag dazu übergegangen, auch nicht mehr zu trinken. Eine weitere Aktivistin, die ebenfalls seit einigen Tagen im Hungerstreik ist, kündigte dies für sich an. Ohne Flüssigkeit drohen binnen weniger Tage ernste gesundheitliche Folgen bis hin zum Tod. Da beide Hungerstreikende bereits g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.