Klimakrise : Klima-Hungerstreik: Schellnhuber zollt Aktivisten Respekt

Seit drei Wochen stehen junge Leute aus Verzweiflung über die Klimakrise in Berlin im Hungerstreik. Ihre Sorge teile er, sagt Klimaforscher Schellnhuber. Doch andere Wege seien noch nicht ausgereizt.

Berlin | Der Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber hat den Teilnehmern des Berliner Hungerstreiks Respekt gezollt, sie aber dringend zum Abbruch der Aktion aufgefordert. „Dass ihr alarmiert seid, ist nur folgerichtig – ich bin selbst in größter Sorge um die Zukunft unserer Zivilisation“, schrieb Schellnhuber am Mittwoch in einem offenen Brief an die Aktiv...

