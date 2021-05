„Virus für gesunde Kinder nahezu harmlos“ : „Vollkatastrophe“: Generelle Corona-Impfung bei Kindern laut Arzt Unsinn

Gegen Corona impfen oder nicht? Kinder- und Jugendarzt Christian Muck hilft Eltern bei der Entscheidung und empört sich über die Vollkatastrophen-Politik aus Berlin. Ein Gespräch.

Flensburg | Wer wieder in die Schule gehen will, soll sich gegen Corona impfen lassen – Wenn Dr. Christian Muck so einen Satz hört, wird er wütend. Wieso denn jetzt die Kinder, denen der Virus doch kaum etwas anhaben kann? Beim Impfen kennt sich der Kinder- und Jugendarzt aus, er impft in seiner Praxis in Mettingen im Tecklenburger Land Jugendliche gegen Corona. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.