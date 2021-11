KV Berlin : Kassenärztliche Vereinigung: Ungeimpfte an Behandlungskosten beteiligen

Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin fordert, Ungeimpfte an etwaigen Covid-Behandlungskosten zu beteiligen. In Singapur ist dieser Vorstoß schon Wirklichkeit.

Berlin | Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin fordert neben einem bundesweiten Lockdown für Ungeimpfte und einer allgemeinen Impfpflicht auch eine Kostenbeteiligung Ungeimpfter an Krankenhausleistungen. "Der hohe Anteil der Menschen, die noch nicht geimpft sind, werden uns sonst in eine Katastrophe führen und unser Gesundheitssystem in einem Maße überla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.