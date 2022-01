Blutige Proteste in Almaty : Eskalation in Kasachstan: Demonstranten von Polizei getötet

Kasachstan wird derzeit von beispiellosen Unruhen erschüttert. In der Stadt Almaty werden die Proteste blutig niedergeschlagen – es gibt Tote.

Almaty | Bei den Protesten in Kasachstan sind in der Nacht zu Donnerstag dutzende Demonstranten getötet worden. "Extremistische Kräfte" hätten versucht, Verwaltungsgebäude sowie die Zentrale und mehrere Dienststellen der Polizei in Almaty zu stürmen, sagte Polizeisprecher Saltanat Asirbek den Nachrichtenagenturen Interfax-Kasachstan, Tass und Ria Nowosti. Dutz...

