Anstieg des Inzidenzwertes : Karl Lauterbach warnt vor verfrühten Lockerungen – „Setzen stabile Fallzahlen voraus“

Lockerungen trotz steigender Corona-Zahlen. SPD-Politiker Karl Lauterbach kritisiert das Vorgehen der Bundesregierung.

Berlin | Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12.674 Corona-Neuinfektionen gemeldet – und damit 3.117 mehr als vor genau einer Woche. Auch der Inzidenzwert klettert in die Höhe: Von 72,4 am Freitag auf 76,1 am Samstag. Trotzdem gibt es zahlreiche Lockerungen bundesweit. Genau das kritisiert Gesundheitsexpe...

