Untersuchungen : Kapitol-Angriff - Schlappe für Trump vor Gericht

Ex-US-Präsident Donalt Trump wollte die Herausgabe von Dokumenten an den zuständigen Untersuchungsausschuss im Kongress verhindern. Doch ein Bundesgericht wies die Klage Trumps ab.

Washington, D.C. | Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Attacke auf das US-Kapitol am 6. Januar hat der frühere Präsident Donald Trump einen juristischen Rückschlag erlitten. Ein Bundesgericht in der US-Hauptstadt Washington wies eine Klage Trumps ab, mit der dieser versucht hatte, die Herausgabe von Dokumenten an den zuständigen Untersuchungsausschuss im Kongres...

