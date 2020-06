Serie: USA am Scheideweg? : Kann die Empathie eines Joe Biden die Egozentrik eines Donald Trump schlagen?

Fünf Monate vor der US-Wahl verleihen die Corona-Pandemie und die Bürgerbewegung dem Wahlkampf eine neue Dimension.

12. Juni 2020, 05:25 Uhr

Flensburg | „Laut und ungestüm“ soll es zugehen auf den Wahlkampfveranstaltung mit US-Präsident Donald Trump. Das hat das Wahlkampfteam der Republikaner soeben wissen lassen. Und es ist auch das, was der Mann im Weißen Haus am besten kann: laut sein und ungestüm. Es krachen lassen. Politische Gegner beleidigen. Beratungsresistent mit einsamen Entscheidungen andere vor den Kopf stoßen. Freund und Feind. Und damit seine Anhänger in Verzückung versetzen.

Kommende Woche soll es für Trump wieder los gehen mit dem Wahlkampf in vollen Arenen vor Tausenden Anhängern. Trotz der anhaltenden Corona-Pandemie. Und ausgerechnet in Tulsa, Oklahoma, dort, wo in den 1920er Jahren ein weißer Mob ein Schwarzenviertel niederbrannte und Hunderte Menschen starben. Trotz der Bürgerproteste nach dem gewaltsamen Tod des Schwarzen George Floyd durch Polizeigewalt. Alles Kalkül also, berechnende Geschmacklosigkeit?

Präsidentschaftswahl am 3. November

Fünf Monate vor der Präsidentschaftswahl am 3. November verleihen die Corona-Pandemie und die aktuelle Bürgerbewegung dem anlaufenden Wahlkampf in den USA eine neue Dimension. Bei beiden Herausforderungen macht der Amtsinhaber keine sonderlich gute Figur. Ist das die Chance für Joe Biden, den demokratischen Herausforderer, "Sleepy Joe, wie Trump ihn nennt, den "verschlafenen Joe"? Frei nach dem Motto: Hier der warmherzige, einfühlsame Biden, der Versöhner, der die Spaltung der US-Gesellschaft überwindet - dort der gefühlskalte, autoritäre Trump, dem es doch nur um sich selbst geht?

Die trump’schen Großveranstaltungen sind straff organisiert. Sie geben Trump die Gelegenheit, sein unzweifelhaft vorhandenes Charisma voll auszuspielen. Er hat es nötig. Die Zustimmungswerte des Republikaners sind zuletzt weiter gesunken. Laut einer Umfrage des Nachrichtensenders CNN heißen nur noch etwas mehr als ein Drittel der Bürger Trumps Amtsführung gut. 65 Prozent der Befragten gaben indes an, sein Umgang mit den Protesten infolge des von Polizeibeamten getöteten Schwarzen George Floyd habe mehr geschadet als geholfen.

Trump hinter Biden

In landesweiten Umfragen fiel der Präsident deutlich hinter Biden zurück. Im Schnitt liegt der Amtsinhaber knapp acht Prozentpunkte hinter dem bei Schwarzen beliebten Ex-Vizepräsidenten. Die CNN-Umfrage sieht gar eine Differenz von 14 Punkten. Selbst bei Kernwählern wie evangelikalen Christen verlor der Präsident zuletzt an Unterstützung. Seine Reaktion? Trotz. Jetzt erst Recht.

Trumps Politik der Härte und Machtdemonstration macht vor allem eines deutlich: Der zunehmend verzweifelt wirkende Präsident hat keine anderen Trumpf, den er ausspielen kann, um seine Wiederwahl zu organisieren. Die Wirtschaft befindet sich am Abgrund. Und Trump hat offensichtlich keine Strategie zur baldigen Wiederbelebung. Ungeachtet des jüngsten Arbeitsmarktberichts dürften am Wahltag wohl immer noch zig Millionen Amerikaner ohne Job sein.

Trump will spalten...

Und die wirtschaftliche Lage ist auch deshalb so prekär, weil Trumps Reaktion auf die COVID-19-Pandemie lange so ignorant wie ungeschickt war. Trump kann innenpolitisch genauso wenig Erfolge vorweisen wie außenpolitisch. Und weil er das selbst zumindest ahnt, bleibt ihm „nur die Möglichkeit, so viel Spaltung zu säen, wie er kann, auch wenn dies dem Land als Ganzem dauerhaften Schaden zufügt“, schreibt Stephen M. Walt, Professor für internationale Beziehungen an der Harvard University in einem Beitrag für die Zeitschrift „Foreign Policy“.

Trump setze darauf, von Misserfolgen abzulenken und den Menschen zu suggerieren, dass sie sich einer massiven Bedrohung der öffentlichen Ordnung gegenübersehen und er als Garant derselben gilt. „Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten könnte ein amerikanischer Präsident wirklich glauben, dass eine offene Ermutigung zu Gewalt und Unordnung zu Hause ihm politisch nützen könnte“, warnt Walt.

... Biden die Einheit

Ganz anders sein Herausforderer Biden. Er hat die Bevölkerung wiederholt zur Einheit aufgerufen - und Trump vorgeworfen, das Land in ein "Schlachtfeld" zu verwandeln. Der einstige Stellvertreter des ersten schwarzen US-Präsidenten Barack Obama hat bewusst die Familie des getöteten George Floyd besucht und versprochen, das Problem des tief verwurzelten Rassismus im Land entschlossen anzugehen.

Weibliche Vizepräsidentin?

Noch etwas Anderes könnte wahlentscheidend werden: Biden hat angekündigt, im Wahlkampf eine Frau als potenzielle Vizepräsidentin an seiner Seite haben zu wollen. Angesichts der Proteste gegen Polizeibrutalität und Rassismus wächst nun der Druck auf den 77-Jährigen, eine Afroamerikanerin zu benennen. Kamala Harris könnte diese Frau sein.

In US-Medien kursieren in diesen Tagen Namenslisten, auf denen die Senatorin aus Kalifornien, ganz oben steht. Harris, schlagfertig und charismatisch, ungleich dynamischer als der sich oft verhaspelnde und bisweilen desorientiert wirkende Biden hätte wohl das Zeug dazu. Ohne Risiko ist auch sie aber nicht. Die frühere Generalstaatsanwältin könnte konservative Demokraten ansprechen jedoch auch jene progressive Aktivisten verärgern, denen Biden derzeit den Hof macht. Fakt ist: Mit einer schwarzen Vizepräsidentschaftskandidaten würde Biden wohl in der Lage sein, afroamerikanische Wähler an die Urnen zu locken.

Der Wahlkampf baut weniger darauf, potenzielle Wechselwähler von der jeweils anderen Partei loszueisen; vielmehr versuchen Trump und Biden vor allem die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Wer an Trumps Seite steht, ist indes unerheblich. Er hat so viele Gefolgsleute gefeuert, wie noch kein Präsident vor ihm. Andere haben hingeschmissen. Trump ist sein eigenes Team. Das ist seine Stärke. Und seine Schwäche.