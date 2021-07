Analyse : Kampagne? Nein. Die Grünen sind selbst schuld.

Keine russischen Agenten, bösartigen Blogger oder frauenhassenden Extremisten stecken hinter den Problemen der Grünen. Sie sind es selbst.

Berlin | Am selben Tag, an dem die Grünen einmal mehr eine Kampagne gegen ihre Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock beklagen, schreibt der Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer einen bemerkenswerten Satz. „Diese Laschet-Politik kostet überall auf der Welt – gerade in Kanada – Menschen das Leben“, twittert der Fraktionsvize seiner Partei. Related content ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.