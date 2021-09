Bundestagswahl 2021 : Jung, intelligent, AfD: Carlo Clemens' Aufstieg in der Partei

Carlo Clemens‘ Mutter kommt von den Philippinen. Seine Frau ist Polin. Warum steht der 32-Jährige jetzt an der Spitze der Jungen Alternative, einer Organisation, die von vielen als rassistisch eingeordnet und die vom Verfassungsschutz beobachtet wird?

Herten | Wenn Carlo Clemens an seine Schulzeit denkt, erinnert er sich an Teenager, die über den Schulhof toben, an Fußball. Und an den Moment, in dem eine Gruppe von Jungs bestimmt: Jetzt spielen Deutsche gegen Ausländer. „Dadurch, dass ich dunkel bin und schwarze Haare habe, wurde ich immer eher zu den Migranten gezogen. Dabei wollte eigentlich immer bei den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.