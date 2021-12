Corona-Pandemie : Johnson: Mindestens ein Omikron-Toter in Großbritannien

Die als besorgniserregend eingestufte Virusvariante Omikron hat in Großbritannien ein erstes Menschenleben gefordert. Noch sind die genauen Umstände allerdings unklar.

London | In Großbritannien hat die Omikron-Variante des Coronavirus ein erstes Todesopfer gefordert. „Omikron sorgt für Krankenhauseinlieferungen, und traurigerweise gibt es mindestens einen bestätigten Todesfall mit Omikron“, sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Montag in London beim Besuch eines Impfzentrums. Man könne sich also nicht a...

