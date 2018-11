Interview mit dem "ZDF" : Jörg Meuthen gesteht Fehler in AfD-Spendenaffäre ein

AfD-Chef Jörg Meuthen hat in der Spendenaffäre seiner Partei Fehler eingeräumt. Alice Weidel nimmt er in Schutz.

18. November 2018, 18:44 Uhr

Berlin | AfD-Chef Jörg Meuthen gibt zu, dass seine Partei in der Spendenaffäre, Gelder "ein paar Wochen zu spät" zurückgezahlt habe. Das sagte er am Sonntagabend in der "ZDF"-Sendung "Berlin direkt".

Meuthen erklärte, dass Auslandsspenden verboten seien, die AfD habe die fraglichen Gelder jedoch zurückgezahlt. So könne man der Partei einzig den Vorwurf machen, dass sie das zu spät getan habe. "Es sind Fehler geschehen, das ist unstrittig", so Meuthen. Der Vorgang solle intern geprüft und vollumfänglich aufgeklärt werden, so Meuthen.

Rückendeckung für Alice Weidel

Stark unter Druck geraten ist in der Spendenaffäre die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Alice Weidel. Ihr stärkte Meuthen demonstrativ den Rücken. Weidel habe im Bundesvorstand glaubhaft erklärt, erst spät etwas von den Vorgängen gewusst zu haben, so Meuthen. Zuvor hatte die Parteispitze bereits eine Erklärung verbreitet, darin hieß es: "Der Bundesvorstand sieht keinerlei Verschulden bei Frau Dr. Alice Weidel". Alle vorübergehend eingegangenen Zahlungen seien von der Partei zurückgezahlt worden. Weidel hatte zuvor eine persönliche Erklärung zu der Angelegenheit abgegeben.

Weidels Kreisverband am Bodensee hatte zwischen Juli und September 2017 aus der Schweiz 130.000 Euro erhalten, gestückelt und mit dem Verwendungszweck "Wahlkampfspende Alice Weidel". Das Geld war von der Züricher Firma PWS Pharmawholesale International AG überwiesen worden, "treuhänderisch für einen Geschäftsfreund", wie deren Verwaltungsrat WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" mitgeteilt hatte. Name und Nationalität des Spenders sind unbekannt.

Am Mittwoch hatte die AfD eine zweite Großspende von 150.000 Euro aus den Niederlanden bekannt gemacht. Zudem wurde am Freitag eine dritte, allerdings umgehend zurücküberwiesene Spende aus 2016 bekannt.



Die Staatsanwaltschaft hatte dem Bundestag mitgeteilt, wegen der Schweizer Spende gegen Weidel ermitteln zu wollen. Dazu muss nach den Immunitätsregeln eine 48-Stunden-Frist verstreichen - Anfang kommender Woche dürften die Ermittler beginnen, falls der Bundestag nicht widerspricht.

