Fall Jamal Khashoggi : Medienbericht: Angela Merkel stellt Waffenexporte nach Saudi-Arabien in Frage

Kanzlerin Angela Merkel will vorerst offenbar keine neuen Waffenexporte nach Saudi-Arabien. Das sagte sie in Berlin.

von Maximilian Matthies

21. Oktober 2018, 20:01 Uhr

Berlin | Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will offenbar vorerst keine weiteren Rüstungsexporte an Saudi-Arabien genehmigen. Dies könne "nicht stattfinden in dem Zustand, in dem wir momentan sind", sagte sie laut einem "Spiegel"-Bericht am Sonntag nach einer Sitzung der CDU-Parteigremien in Berlin.

Merkel sehe "dringenden weiteren Klärungsbedarf" heißt es in dem Bericht. Für die Bundeskanzlerin sei es auch wichtig, dass weitere Reaktionen international koordiniert würden. Laut Merkel liege längst nicht alles "auf dem Tisch" und die Verantwortlichen seien bisher nicht zur Rechenschaft gezogen worden.

Unter internationalem Druck hatte Saudi-Arabien zugegeben, dass der Regimekritiker Khashoggi Anfang Oktober im Konsulat des Königreichs in Istanbul getötet worden war. Ermittler gehen davon aus, dass er von einem 15-köpfigen aus Saudi-Arabien angereisten Kommando getötet wurde. Nach der Darstellung Riads geschah die Tötung als spontane Tat im Zuge einer handgreiflichen Auseinandersetzung. 18 saudische Staatsangehörige wurden festgenommen.