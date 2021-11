Ostafrika : Islamischer Staat bekennt sich zu Terroranschlag in Uganda

In der Nähe des Parlamentsgebäudes in der Haupstadt Ugandas zünden Attentäter mehrere Sprengsätze. Es gibt Tote und Verletzte.

Kampala | Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu einem Anschlag mit sechs Getöteten in Ugandas Hauptstadt Kampala bekannt. Drei Selbstmordattentäter zündeten an zwei Plätzen in der Innenstadt Sprengsätze, wie Polizeisprecher Fred Enanga bei einer Pressekonferenz mitteilte. Unter den Toten seien auch die Angreifer; 33 weitere Menschen wurden verle...

