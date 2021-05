Kommentar : Leben die Randale zum 1. Mai wieder auf?

Am 1. Mai gab es in Berlin wieder gewalttätige Randale mit Verletzten. Dabei gibt es einiges, was dagegen helfen könnte

Flensburg | Gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei zum 1. Mai haben in Berlin eine jahrzehntelange Tradition. Jedem, der auf Gewalt aus war und sich prügeln wollte, wurde am 1. Mai in Berlin der passende Rahmen dafür geboten. Unter Insidern sprach man schon von den alljährlichen „Mai-Festspielen“. Dazu gehörten dann auch der medienwirksame Auftritt der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.