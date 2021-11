Bund-Länder-Konferenz : Impfung für Pflege- und Klinikpersonal wird verpflichtend

Bund und Länder wollen eine Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeeinrichtungen einführen. Diese neue Pflicht solle schnellstmöglich umgesetzt werden.

Berlin | Die Länder wollen Beschäftigte unter anderem in Krankenhäusern und Pflegeheimen zur Corona-Impfung verpflichten. Die Pflicht soll bei Kontakt zu vulnerablen Personen gelten, wie der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag im Anschluss an die Beratungen von Bund und Ländern sagte. In einem Beschlussvorschlag, d...

