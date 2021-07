Coronavirus : Impfpflicht für US-Mitarbeiter von Google und Facebook

Trotz vorhandenen Impfstoffen und vielen Impfanreizen stagniert die Impfkampagne in den USA. Mitarbeiter der Tech-Giganten Google und Facebook müssen sich nun vor der Rückkehr in die Büros impfen lassen.

Washington | Die Mitarbeiter der Internetriesen Google und Facebook in den USA müssen sich vor einer Rückkehr in die Büros gegen das Coronavirus impfen lassen. Das teilten die Unternehmen unabhängig voneinander mit. Google-Chef Sundar Pichai erklärte, die Regelung betreffe zunächst die USA, werde in den kommenden Monaten aber auch für andere Regionen gelten, so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.