Coronavirus : „Impf-Feinschmecker“ in Brasilien: Die Jagd nach dem Vakzin

Auf dem Höhepunkt einer außer Kontrolle geratenen Pandemie brach in Brasilien das Gesundheitssystem zusammen, Massengräber wurden ausgehoben. Nun jagen Brasilianer ihrem bevorzugten Impfstoff hinterher.

Rio de Janeiro | Nicht mit französischem Käse wird der Begriff „Feinschmecker“ in Brasilien derzeit in Verbindung gebracht, sondern mit deutsch-amerikanischem Impfstoff. „Sommeliers de Vacina“ (Impfstoff-Sommeliers), wohl am ehesten mit „Impf-Feinschmecker“ übersetzt, werden diejenigen genannt, die sich aussuchen wollen, welches Vakzin gegen das Coronavirus sie bek...

