Talk bei „Markus Lanz“ : Hat Deutschland in der Krise versagt? Hitzige Debatte von Brinkhaus und Lobo

Der eine steht für die Regierungsparteien, der andere für grollende Bürger – ihr Aufeinandertreffen ist explosiv.

Berlin | "Das ist eine ganz interessante Situation, ich bin hier gerade so in einer Zange": Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) ist am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" arg ins Kreuzfeuer geraten. Brinkhaus wütend über Maskenaffäre Zunächst ging es um die Verstrickung von Unionspolitikern in Geschäfte mit dem Kauf von Corona-Schutzmask...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.