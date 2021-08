Was ist IS-Khorasan? : IS und Taliban: Was sind die Unterschiede der Terrorgruppen?

Der IS-Ableger Khorasan reklamiert den Anschlag vom Kabuler Flughafen für sich. Was unterscheidet den Islamischen Staat von den Taliban?

Kabul | An vielen Orten in Afghanistans Hauptstadt Kabul hängen sie noch, die schwarz-rot-grünen Nationalflaggen. Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban wichen sie allerdings vermehrt der weißen Fahne der Islamisten. Doch nun, nach dem Anschlag am Flughafen Kabul mit Dutzenden Toten, geht eine neue Angst in der Stadt um: die vor der schwa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.