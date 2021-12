Historische Mahnmäler : Hongkong entfernt heimlich Statuen – das steckt dahinter

An Heiligabend wurden in Hongkong weitere Mahnmäler der Tiananmen-Proteste in China abgebaut. Aktivistinnen reagieren mit "Schande"-Flugblättern.

Hongkong | Zwei weitere Hongkonger Universitäten haben Statuen zum Gedenken an die Opfer auf dem Pekinger Tiananmen-Platz 1989 entfernt. Am Freitagmorgen wurde auf dem Campus der Chinese University of Hong Kong (CUHK) die Statue "Göttin der Demokratie" abgebaut. Die sechs Meter hohe Skulptur des Künstlers Chen Weiming war eine Nachbildung einer riesigen Statue, ...

