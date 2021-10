Sondierung : Heute reden Union und Grüne: Diese Knackpunkte behindern Jamaika

Die Grünen streben eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP an. Festgelegt haben sie sich nicht. Ob das Treffen mit den Spitzen von CDU und CSU noch etwas an der Präferenz ändern kann?

Berlin | Mit einem Treffen von Union und Grünen endet an diesem Dienstag eine erste Reihe von Sondierungsgesprächen über eine neue Regierung. Die Grünen streben nach der Bundestagswahl zwar eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP an, schließen aber auch ein Bündnis mit Union und FDP nicht aus. Mehr zum Thema Zeitplan für die Sondierungen: Wer wann mit we...

