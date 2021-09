Extremismus : Hagener Synagoge: Verdächtiger muss in Untersuchungshaft

Er soll sich mit einem IS-Terroristen über das Bauen von Bomben ausgetauscht haben. Einen Anschlagsplan auf die Synagoge in Hagen bestreitet er aber. Doch gegen den 16-jährigen Syrer wird Untersuchungshaft verhängt.

Hagen | Im Fall der mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Hagener Synagoge muss der festgenommene 16-Jährige in Untersuchungshaft. Ein Richter bestätigte in Hagen, dass gegen den Jugendlichen ein dringender Tatverdacht besteht. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mit. Der junge Syrer hatte Sicherheitskreisen zufolge zugegeben, über den Mes...

