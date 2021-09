Frankreich : Hafturteil gegen Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy verhängt

Vom Präsidenten zum abgeurteilten Straftäter: Ex-Präsident Sarkozy ist in Paris wegen illegaler Wahlkampffinanzierung zu einem Jahr Haft in Form von Hausarrest verurteilt worden. „Sarko“ geht in Berufung, nicht nur gegen dieses Urteil.

Paris | Seit Jahren steht Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy wegen diverser Affären im Fokus der Justiz, zum zweiten Mal binnen weniger Monate hat ein Gericht ihn nun zu einer Haftstrafe verurteilt. Wegen illegaler Wahlkampffinanzierung verhängte das Gericht in Paris am Donnerstag ein Jahr Haft für das ehemalige Staatsoberhaupt, das zum Urteilsspruch...

