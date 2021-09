UN : Guterres und Johnson machen vor Klimakonferenz Druck

Der Klima-Kurs stimmt nicht, da sind sich die Redner bei der UN-Generaldebatte fast alle einig. Vor der Klimakonferenz versuchen es der UN-Chef und der britische Premier mit Druck - und Witz.

New York | Wenige Wochen vor der mit Spannung erwarteten und zu scheitern drohenden Klimakonferenz von Glasgow wird der Druck auf stärkere Anstrengungen größer. „Ich fordere alle Mitgliedstaaten auf, in ihren nationalen Beiträgen für Cop 26 mehr Ehrgeiz zu zeigen und ihre Verpflichtungen in konkrete und sofortige Maßnahmen umzusetzen“, appellierte UN-Generals...

