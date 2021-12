2Gplus-Lockerungen : Guter Plan für ein Ende des Test-Wahnsinns

Niedersachsen lockert seine 2Gplus-Regeln und schafft Schlupflöcher, um geimpfte Menschen von der Testpflicht zu befreien. Richtig so. Ein Kommentar.

Flensburg | Da war das „Team Vorsicht“, in das die niedersächsische Landesregierung sich so gern einreiht, etwas übervorsichtig: Die Einführung der 2Gplus-Regel in der aktuell geltenden Corona-Warnstufe zwei hat weit mehr Probleme mit sich gebracht als gedacht. Dass nun auch Geimpfte zusätzlich noch einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, wenn sie ins Restau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.