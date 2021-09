Regierungsbildung : Grüne wollen am Sonntag mit SPD sprechen

Diesmal soll die Regierungsbildung keine Hängepartie werden, es wird Tempo gemacht. Drei Tage nach der Wahl haben sich die Grünen personell für die Verhandlungen aufgestellt.

Berlin | Die Grünen wollen am Sonntag auch mit der SPD über die Bildung einer neuen Bundesregierung sprechen. Das sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Mittwoch in Berlin. Die Union habe die Grünen zudem für die kommende Woche zu Gesprächen eingeladen. Zuvor hatte auch die FDP Gespräche mit der Union am Samstag und mit der SPD am Sonntag angekündigt. Die ...

