Nach Bundestagwahl : Grüne wollen Sondierungsgespräche mit SPD und FDP

Weniger als eine Woche nach der Bundestagswahl haben die Grünen angekündigt, dass sie mit der SPD und der FDP sondieren wollen.

Berlin | Die Grünen wollen in Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und FDP einsteigen. „Das schlagen wir der FDP vor“, sagte die Parteivorsitzende Annalena Baerbock am Mittwoch in Berlin. Nach der Bundestagswahl hatten die Grünen und die FDP erst miteinander und anschließend getrennt jeweils mit der SPD sowie mit CDU und CSU mögliche Kompromisslinien ausgelo...

