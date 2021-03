„Rest der Republik“ - Interview : Grüne Landrätin Kebschull: „Die Spaltung zwischen Stadt und Land besorgt mich sehr“

Wie gewinnen Grüne Wahlen auf dem Land? Ohne Dogmatismus und Beschimpfung der Leute, rät Anna Kebschull, die mit dem Landkreis Osnabrück eine schwarze Hochburg eroberte. Eine mangelnde Wertschätzung gegenüber der Fläche und ihrer Bewohner macht sie aber auch in der gesamten Gesellschaft aus, sagt sie im Interview.

03. März 2021, 12:00 Uhr

Osnabrück | Mann, Christdemokrat, Landrat: So war das rund um Osnabrück Jahr für Jahr seit dem Krieg, bis Anna Kebschull kam. Die 47-jährige Grüne machte Schlagzeilen, als sie den Amtsinhaber verdrängte und 2019 als erste Frau ihrer Partei überhaupt eine Landratswahl gewann.

Geholfen hat Kebschull ihre Aversion gegen Echoblasen. Auch der eigenen Partei redet die Ingenieurin und Ex-Unternehmerin im Interview ins Gewissen, warnt vor Anti-Auto-Ideologien und einer wachsenden Kluft zwischen Stadt und Land.

Außerdem bekennt sich die Biotechnologie-Ingenieurin zur Homöopathie: "Ich habe festgestellt, dass sie funktioniert."

Frau Kebschull, Sie wurden einigermaßen überraschend zur ersten grünen Landrätin in Deutschland gewählt. Wie war der Start als neuer Star der Partei?

Star? Also bitte.

Aber viele Menschen haben Ihren Erfolg mit großer Freude registriert.

Er war ja für uns Grüne in dieser Region auch etwas überraschend. Ich will aber nicht selbst glänzen, sondern dass der Landkreis das tut. Er wird zu häufig unter Wert wahrgenommen.

Soll es denn weiterhin neue Einfamilienhäuser in Ihrem Kreis geben? Es gab da so Schlagzeilen in den letzten Wochen…

Selbstverständlich wird es weiterhin Einfamilienhäuser geben. Anreize für moderne Wohnformen, die sowohl Flächenversiegelungen minimieren und gleichzeitig etwa eine Vereinsamung besonders von älteren Menschen verhindern, halte ich für gute Ansätze

Bauen Sie lieber Windräder?

Auch sie gehören dazu. Einige setzen sich ein Windrad in den Garten und freuen sich darüber, trotz Geräuschen und Schatten. Das macht sie nicht krank, weil sie eine positive Einstellung dazu haben. Andere fühlen sich durch eine Anlage in vier Kilometer Entfernung belastet, weil es sie aufregt, und ich glaube ihnen, dass sie darunter wirklich leiden. Sinnvoll erscheint mir also der Mittelweg. Wir brauchen Lastenausgleiche, die ich vor einem Jahr schon gefordert habe, und die inzwischen durch den Bund in das Erneuerbare-Energie-Gesetz 2021 aufgenommen werden. Standortgemeinden von Windenergieanlagen werden jetzt durch das Betreiben von Windenergie auf ihrem Hoheitsgebiet an der Wertschöpfung beteiligt. Ein erster Schritt, der verfolgt werden muss. Auch kann Breitband/ÖPNV vor Ort mitfinanziert werden und damit alle partizipieren. Da der Markt dieser Mechanismen nicht geregelt ist, ist das eine politische Aufgabe.

Zur Person Anna Kebschull, geboren 1973, studierte Biotechnologie in Aachen, arbeitete in der Lebensmittelindustrie und betrieb vor ihrer Wahl zur Landrätin drei Nachhilfeschulen im Raum Osnabrück. Sie ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt seit langem in Bad Rothenfelde. Zu den Grünen und der Kommunalpolitik kam sie 2009/2010 als Fracking-Gegnerin der ersten Stunde. Eine Passion ist die Jagd, von der sie sagt, dass sie Respekt vor dem Leben lehre.

Nach Ihrer Wahl warnten Sie vor dem Gegensatz von Stadt und Land. Wie war das gemeint?



Die Spaltung zwischen Stadt und Land besorgt mich sehr. Ich sehe, dass die Menschen in der Stadt uns nicht verstehen und fragen, warum seid Ihr gegen Windräder, wollt Ihr denn nicht die Energiewende? Doch, die wollen wir alle, aber meiner Meinung nach kann es nicht funktionieren, wenn der ländliche Raum alleine die Lasten trägt, die Städte versorgt und dafür dann auch noch Prügel bekommt. Bei Breitband und Digitalisierung und Mobilität müssen die Bürger selbst tief in die Tasche greifen, nach dem Motto, wenn die Leute so ungeschickt sind und auf dem Land leben, sind sie selbst schuld. Aber Getreide, Obst und Fleisch, das kommt von hier, und Energie ebenso, und zwar für alle, auch für die Bewohner der Großstädte. Da entsteht ein wachsendes Ungerechtigkeitsempfinden, auch bei mir persönlich. Darauf aufmerksam zu machen, bevor daraus Wut wird, ist mir sehr wichtig. Alle sollten ihre Echoblasen ab und zu mal verlassen und den anderen zuhören – auch wir Grünen.

Das setzt voraus, nicht nur nach dem schnelle Beifall Gleichgesinnter zu streben. Wie weit kommt man mit diesem Stil derzeit?

Der Beifall mag etwas geringer sein, wenn ich Dinge sage, die nicht aufpeitschen, sondern zum Nachdenken anregen. Aber wenn so dann nachgedacht wird, ist es doch gut.

Welchen Standpunkt vertreten Sie mit dieser Linie, wenn es um Corona und die Frage von „No Covid“ oder Lockerungen geht?



Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte. Und da wir uns in einer Pandemie, einer Krise, befinden, gilt es, die Lage immer wieder neu zu definieren. Die Schließungen dienen in erster Linie der Kontaktminimierung und damit der Verhinderung der Ausbreitung des Virus. Ein Kollaps des Gesundheitssystems muss verhindert werden. Umso mehr wir auch andere Mechanismen zur Verfügung haben und die Ausbreitung mit weiteren Mitteln verhindern können oder wir Medikamente kennen, die das Gesundheitssystem entlasten, wird eine Kombination aus diesen Möglichkeiten zu neuen Abwägungen führen können. Das einzig allgemeingültige Ziel kann daher sein, weitere Todesfälle zu verhindern und das Gesellschaftssystem zu schützen. Grüne Zonen einzurichten, ist eine gute Idee, die ein Anreiz sein kann, die aber gleichzeitig im Herzen von Europa sehr schwierig einzuhalten ist und die Gefahr von Denunziation in der Gesellschaft birgt. Ich glaube, wir brauchen einen Mix aus Impfen, Testen und Hygienemaßnahmen. Wir müssen so schnell wie möglich wieder Öffnungen unter klaren Auflagen erreichen.

Diese Ziele dürfen wir bei allen Fragen um die richtige Strategie nicht aus den Augen verlieren. Daher hat auch die Presse eine wichtige Aufgabe. Um diese Ziele zu erreichen braucht die Gesellschaft sachorientierte, erklärende Informationen. Dabei darf es kein „Schwarzes-Peter-Spiel“ zwischen politischen und staatlichen Ebenen, Wissenschaft und Unternehmerseite geben. Unser gemeinsamer Feind ist das Virus, das wir nur gemeinsam bewältigen können. Schaffen wir es gemeinsam durch transparente Kommunikation einen guten Weg zu gestalten, gewinnen wir alle – um Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier frei zu zitieren. Wir alle sind mit unserem Verhalten wichtige Bausteine für diesen Weg. Jede und Jeder muss sich fragen, was sie oder er selbst tun. Nur wenn wir gemeinsam konstruktiv agieren, werden wir schnell Erfolg haben.

Was raten Sie Ihrer Partei im Bundestagswahlkampf?

Der Blick der Grünen sollte den ländlichen Raum stärker einbeziehen. Unsere Parteispitze hat das bereits erkannt.

Sehen Sie kein Problem, dass es extrem linke Landesverbände wie in Berlin gibt, auf der anderen Seite ein bürgerliches Lager mit Leuten wie Winfried Kretschmann und Boris Palmer?



Diese Aufteilung mag es mal gegeben haben…

Sie können sie auch anders nennen, aber es gibt sie ja.

Ich nenne sie den Gegensatz von städtischer und ländlicher Lebenswelt, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Diese Spaltung, die mangelnde Wertschätzung der Fläche ist auch nicht nur ein grünes Problem. Die ganze Gesellschaft hat es. Wenn Politik auf der kommunalen Ebene nicht funktioniert, kann man sich in Berlin oder Brüssel sonst irgendwas ausdenken, das wird nicht laufen. Die Verkehrswende zum Beispiel machen wir hier vor Ort und müssen wir hier vor Ort machen. Es gibt keinen sonst, der das tun kann. Dafür müssen Sie die Menschen gewinnen, und das wird nicht gelingen, wenn man sie beschimpft. Deshalb glaube ich, dass es für die Grünen unheimlich wichtig ist, dass wir nicht nur politische Ämter bekleiden, sondern auch Hauptverwaltungsbeamte stellen, so wie Belit Onay als Oberbürgermeister von Hannover es ist und ich es bin. Das gibt der Partei ein Gespür dafür, was realpolitisch umsetzbar ist, auch innerhalb welcher Zeiträume und mit welchen praktischen politischen Schritten.

Welche Haltung hat eine Ingenieurin der Biotechnologie zur Homöopathie?

Als Naturwissenschaftlerin müsste ich mit Homöopathie eigentlich ein Problem haben. Aber es ist so: Ich habe festgestellt, dass sie funktioniert, bei mir, bei meinen Kindern, bei Tieren. Es gibt viele Bereiche und Phänomene in der Naturwissenschaft, die wir nicht erklären können – im Makro- wie im Nanobereich und kleiner. Den Urknall, schwarze Energie, Superstrings – kaum zu erklären, und doch existieren sowohl Planeten als auch wir.

Was wirkt denn da?

In dem Lösungsmittel gibt es eine Matrix, also eine Art Abdruck des Wirkungsmittels.

Aber der Abdruck lässt sich nicht finden, oder?

Wer sucht, der findet! Zum Glück gibt es noch viel zu suchen… Es lädt sehr zur Demut ein, wenn wir darüber nachdenken, wie viel wir alle zusammen nicht wissen, nicht verstehen und nicht beweisen können.

Sie haben sich vor ihrer politischen Laufbahn mit Gentechnik befasst – was halten Sie von ihr?

Ich bin über den Philosophieunterricht auf die Themen Gentechnik und Biotechnologie gestoßen und war fasziniert davon. Ich wollte forschen: Was sind wir? Warum? Deshalb mein Studium. Je länger ich mich damit befasst habe, umso klarer wurde mir, dass die ethische Komponente, der Respekt vor der Schöpfung zu kurz kommt. Ich halte es für absolut hochmütig und fahrlässig zu glauben, man könnte Gott spielen, Evolution nachempfinden oder umgekehrt ausschalten.

Zucht oder Kreuzung funktionieren doch ähnlich?



Bis sich ein auf natürliche Weise veränderter Organismus in einem Ökosystem durchsetzt, braucht es Zeit, sehr viel Zeit. Vielen gelingt es gar nicht. Diesen Prozess zu umgehen und zu glauben, das im Griff behalten zu können, halte ich für unfassbar vermessen. Deshalb lehne ich Gentechnik ab – im Agrarbereich komplett, im medizinischen Bereich sehe ich sie nur in engen Grenzen als vertretbar an.

Der Corona-Impfstoff ist also ok?

Das ist genau die medizinische sogenannte rote Gentechnik, die uns große Chancen eröffnet und innerhalb der beschriebenen Grenzen weiter erforscht werden sollte.

In anderen Weltregionen kann Grüne Gentechnik viel Leid verhindern, oder nicht?

Der Klimawandel verändert die Lebensbedingungen letztlich unberechenbar. Womöglich habe ich in einigen Regionen lange Phasen von Trockenheit, dann wieder lange Phasen von Regen. Was nutzt dann eine Pflanze, die auf eines davon spezialisiert ist? Man weiß doch vorher nicht, was kommt. Ich glaube außerdem, in erster Linie dient die Gentechnik Firmen dazu, Menschen abhängig zu machen von komplementären Spezialerzeugnissen. Es braucht in dieser Frage klare Linien, und meine lautet: Wir sind nicht wissend genug, um annähernd und umfassend Folgen abzuschätzen, darum ist grüne Gentechnik nicht verantwortbar.

Klare Linien schweben den Grünen auch bei der Mobilität vor – Sie haben ein SUV, oder?

Wir fahren kein überdimensioniertes Allrad-Vehikel, sondern einen Seat Ateca mit Frontantrieb für eine fünfköpfige Familie. Ab und zu geht es damit ins Revier. Zu viel Dogmatismus finde ich nicht angebracht. Wir brauchen die Ablösung von fossilen Brennstoffen und Effizienzsteigerungen. Da ist die Automobilindustrie genauso gefragt wie die Politik.

Was sagt die grüne Jägerin zum Wolf?

Der Wolf ist jetzt im Jagdrecht. Ich persönlich wollte das nicht. Die Jagd auf ihn stellen sich viele auch zu einfach vor, Wölfe sind enorm schlau.

Sie fahren einen SUV mit Frontantrieb, haben keine Aversion gegen Porsche-Fans, Jagd ist in Ordnung – wie exotisch sind Sie in den Reihen der Grünen denn nun wirklich?

Ich habe Verständnis dafür, wenn sich Leute für Autos begeistern, sehe das private Auto in der Zukunft persönlich allerdings eher als Hobby an. Im Alltag sollte keiner darauf angewiesen sein. Jägerin bin ich, seit ich 17 bin, so wie mein Vater, so wie mein Großvater. Das gehört zu mir. Ich halte es auch für sehr grün zu jagen. Es ist die ursprünglichste Form der Landwirtschaft. Ich hatte und habe Naturerlebnisse, die keiner hat, der Jagd nicht kennt. Jagen baut ein Verständnis für Ökologie und Tierwelt auf und schafft Respekt vor dem Leben und auch vor den Tieren. Es erdet unglaublich, sich weitab des Alltags im Wald zu bewegen. Ich glaube, es braucht die Natur, um gesund zu sein.

Eine letzte Frage: In einem Porträt über Sie aus der Zeit der Landratswahl schrieben Kollegen aus Hannover, Ihnen helfe auch Ihr Aussehen, von dem sie so tun, als ob sie das nicht bemerkten. Nervt sie das?

Ich ignoriere so etwas, so gut es denn geht. Immer gelingt das nicht.