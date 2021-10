Parteien : Grüne: Könnten kurzfristig über Koalition entscheiden

Die Grünen halten einen kleinen Parteitag in Berlin ab und werten die Bundestagswahl aus. Sie wollen über eine mögliche Regierungsbildung sprechen.

Berlin | Die Grünen könnten nach Angaben von Bundesgeschäftsführer Michael Kellner in weniger als zwei Wochen in einer Urabstimmung über einen möglichen Koalitionsvertrag entscheiden. Die Voraussetzungen dafür in der Satzung seien geschaffen worden, sagte Kellner am Samstag vor dem Start eines kleinen Parteitags, bei dem die Grünen die Mitglieder des engere...

