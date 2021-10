Nationalfeiertag : Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit

Auch 31 Jahre nach der Vereinigung von DDR und BRD klafft noch vieles in Ost und West auseinander - wirtschaftlich und politisch. Die Politik sieht Grund zum Feiern, aber auch Anlass zu Mahnungen.

Halle (Saale) | Eine Woche nach der Bundestagswahl hat Deutschland am Sonntag die Vereinigung des Landes vor 31 Jahren gefeiert. Bei einem Gottesdienst zum Auftakt des Jahrestags in Halle an der Saale mahnte der katholische Magdeburger Bischof Gerhard Feige zur Widerständigkeit gegen populistische Kräfte und zu einer „Kultur der Wachsamkeit“. SPD-Kanzlerkandidat O...

