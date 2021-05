Giffeys Begründung : Franziska Giffey tritt zurück – die Erklärung im Wortlaut

Familienministerin Franziska Giffey tritt zurück, an der Spitzenkandidatur in Berlin hält die SPD-Politikerin fest. Lesen Sie hier ihre Erklärung im Wortlaut.

Berlin | Franziska Giffey tritt zurück. In der heutigen 142. Sitzung des Bundeskabinetts hat die SPD-Politikerin die Bundeskanzlerin um Entlassung aus ihrem Amt als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gebeten. An ihrer Spitzenkandidatur bei der Wahl für das Berliner Abgeordnetenhaus hält sie fest. In einer schriftlichen Erklärung begründe...

