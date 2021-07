Interview mit Ursula Engelen-Kefer : Gewerkschafterin: „Mit Merkel lief es besser als mit Schröder“

Ursula Engelen-Kefer (78) hat über Jahrzehnte Gewerkschaftspolitik in Deutschland geprägt. Im Interview erklärt die heutige Vize-Präsidentin des Sozialverbands Deutschland, was Angela Merkel besser gemacht hat als Gerhard Schröder.

Berlin | Frau Engelen-Kefer, Sie machen seit Jahrzehnten Sozialpolitik. Welches Zeugnis stellen Sie Bundeskanzlerin Angela Merkel in dem Bereich aus? Der Start 2005 war natürlich holprig. Ich darf nur daran erinnern, dass Angela Merkel auch als Kanzlerin ursprünglich einmal für die Kopfpauschale in der Gesundheitsversicherung angetreten ist. Das wäre der An...

