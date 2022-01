Angriff auf Büro des Ex-Ostbeauftragten : Wanderwitz: Gewalt wegen Corona-Politik ist in Sachsen an der Tagesordnung

In der Silvesternacht ist das Büro des ehemaligen Ostbeauftragten Marco Wanderwitz (CDU) angegriffen worden. Für den CDU-Politiker kein Wunder: "Gewalt und Drohungen sind an der Tagesordnung."

Berlin | Der frühere Ostbeauftragte Marco Wanderwitz (CDU) blickt mit großer Sorge auf die Proteste gegen Corona-Eindämmungsmaßnahmen in Sachsen. Die Bewegung Freie Sachsen, "eine rechtsradikale Sammlung", aber auch die "mit ihnen verbundene NPD und AfD vergiften seit Monaten die Gesellschaft in Sachsen", sagte er am Sonntag den Zeitungen des Redaktionsnetzwer...

