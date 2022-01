Hohe Gaspreise : Gewalt und Proteste in Kasachstan - Regierung tritt zurück

Der Unmut über hohe Preise für Flüssiggas an den Tankstellen ist in Kasachstan in gewaltsame Proteste umgeschlagen. Die Regierung trat zurück. Die Lage in der Ex-Sowjetrepublik ist unübersichtlich.

Almaty | Gewaltsame Proteste gegen hohe Gaspreise an den Tankstellen haben Kasachstan in Zentralasien in eine tiefe Krise gestürzt. Am Mittwoch trat die Regierung nach beispiellosen Unruhen zurück. In mehreren Landesteilen der autoritär geführten Republik wurde der Ausnahmezustand verhängt. In der Wirtschaftsmetropole Almaty kam es zu heftigen Krawallen. De...

