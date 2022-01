Berichte über Enthauptungen : Eskalation in Kasachstan: Schießbefehl auf Demonstranten

Bei den Unruhen in Kasachstan sind Demonstranten und Sicherheitskräfte getötet worden. Präsident Kassym-Jomart Tokajew fordert eine "komplette Auslöschung der Kämpfer". Es gibt Berichte über Enthauptungen.

Almaty | Der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat der Polizei angesichts der seit Tagen anhaltenden Proteste einen Schießbefehl erteilt. "Ich habe den Befehl gegeben, ohne Vorwarnung tödliche Schüsse abzugeben", sagte Tokajew am Freitag in einer Fernsehansprache. Er schloss Verhandlungen aus und kündigte an, die "bewaffneten Banditen" zu "eliminie...

